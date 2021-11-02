то необходимо, чтобы исключить случаи повторного поступления выписанных пациентов.

Врио губернатора Александр Авдеев оперативное совещание с участием руководителей региональных органов власти и глав муниципалитетов. Ключевой темой встречи стала борьба с ковидом. Ситуация остаётся напряжённой. Темпы выздоровления и выписки из стационаров снижаются.«Минздрав ужесточил показания к выписке. Помимо двух отрицательных ПЦР-тестов и клинического состояния пациента введён анализ крови на антитела. Это необходимо, чтобы исключить случаи повторного поступления выписанных больных. В ряде больниц недостаточно эффективно проводится работа в выходные дни. По поручению Михаила Мурашко создан патруль из специалистов, который будет анализировать и контролировать работу медиков», − рассказал директор департамента здравоохранения Константин Баранов.В регионе развёрнуто 2315 ковидных коек, из которых В целом ряде ковидариев нет ни одной. В ОКБ задействованы все резервы.