История, которая тянется с 2016 года, наконец получила свое завершение. Суд признал председателя ТСЖ виновной в мошенничестве, квартиру пострадавшей постановили вернуть. Речь идет о жилье в

История, которая тянется с 2016 года, наконец получила свое завершение. Суд признал председателя ТСЖ виновной в мошенничестве, квартиру пострадавшей постановили вернуть. Речь идет о жилье в доме №34А на улице Студеная Гора. Потерпевшая купила там двухкомнатную квартиру у застройщика. После введения объекта в эксплуатацию, женщина приняла жилье, получила ключи от входной двери и почтового ящика.