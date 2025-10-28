С 1 по 8 ноября Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Ежегодно жители Владимирской области
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2025-vladimircy-smogut-napisat-etnograficheskij-diktant-v-dome-druzhby-narodov.html" target="_blank">Владимирцы смогут написать этнографический диктант в Доме Дружбы народов</a> - С 1 по 8 ноября Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Ежегодно жители Владимирской области
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2025-vladimircy-smogut-napisat-etnograficheskij-diktant-v-dome-druzhby-narodov.html]Владимирцы смогут написать этнографический диктант в Доме Дружбы народов[/url] - С 1 по 8 ноября Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Ежегодно жители Владимирской области