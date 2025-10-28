С 1 по 8 ноября Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Ежегодно жители Владимирской области

С 1 по 8 ноября Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Всероссийскую просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Ежегодно жители Владимирской области активно участвуют в акции. В 2024 году свой уровень этнографической грамотности проверили более 30 тысяч человек. Диктант состоит из 30 вопросов, на которые нужно ответить в течение 45 минут. За выполнение всех заданий