Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа стал обладателем гран-при IX Международного фестиваля-конкурса народной песни им. Григория Концевича. Мероприятие

Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа стал обладателем гран-при IX Международного фестиваля-конкурса народной песни им. Григория Концевича. Мероприятие проходило в Краснодаре 22 и 23 октября. В трёх номинациях: «Дирижер-хормейстер народного певческого коллектива», «Ансамблевое народное пение» и «Сольное народное пение» состязались участники в четырёх возрастных категориях. В номинации «Сольное народное пение» успешно выступили владимирские студенты: