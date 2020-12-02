В учреждение поступили новый УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр и кардиограф.

В Александровскую детскую районную больницу поступил новый УЗИ-аппарат, гастродуоденоскоп, офтальмологический тонометр и кардиограф. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.В 2020 году это вторая поставка медоборудования в учреждение. Ранее больница получила ЛОР-комбайн и анализатор мочи.«Аппараты введены в эксплуатацию и активно используются», - добавила главный врач детской больницы Ирина Галаева.До конца 2020 года в райбольницу закупят цифровой рентген-аппарат, а в следующем году запланировано отремонтировать стационар педиатрического отделения и организовать бережливую поликлинику.