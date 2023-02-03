С помощью прокуратуры жильцы аварийного дома во Владимире почти удвоили выкупную стоимость комнаты...

С помощью прокуратуры жильцы аварийного дома во Владимире почти удвоили выкупную стоимость комнаты в коммуналке.Прокуратура города Владимира добилась увеличения выкупной стоимости комнаты в аварийном доме.По решению Фрунзенского районного суда, при выкупе у супругов, живущих в аварийном доме №23В по Суздальскому проспекту г. Владимира, комнаты в коммунальной квартире, денежное возмещение составило около 1 миллиона 800 тысяч рублей.При этом, вопреки положениям Жилищного кодекса РФ, в выкупную стоимость, установленную решением суда, не была включена сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.Хотя аварийное состояние многоквартирного жилого дома не могло не повлиять на состояние находящихся в нем жилых помещений, что в свою очередь отразилось на их рыночной стоимости. Отсутствие капитального ремонта за весь период эксплуатации жилого дома (с 1958 года) способствовало разрушению его конструкций и элементов, что, в итоге, и привело к признанию дома аварийным и подлежащим сносу.По апелляции прокуратуры была проведена дополнительная экспертиза, и по ее результатам общая сумма возмещения, подлежащая выплате супругам за изымаемую комнату, превысила три миллиона рублей.1 февраля во Владимирском областном суде решение Фрунзенского районного суда изменено, выкупная стоимость квартиры увеличена, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото pxfuel.com/en