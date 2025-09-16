Было у царя 3 сына, старший - умный, средний - так-себе, а младший - наркоман. Настало время им жениться. Царь дал каждому лук и стрелы, куда стрела упадет, там невеста ждать и будет. Старший попал в боярский дом, женился на боярыне; средний на купчихе, а младший до такой степени обдолбался, что сам не понял, куда стрелу зашвырнул... Ну, набрал он с обой побольше плану, героина, ширки разной и пошел искать свою суженую.
Естесственно, дошел до болота совсем упаренный, видит - лягушка сидит с его стрелой. Ну, парень сказки читал, что делать с лягушкой тоже знал, но решил на всякий случай проверить.
- Слушай, лягушка, а правда, если я тебя поцелую, ты офигенной девкой станешь?
- Правда, - говорит, - целуй быстрее!
- И что, поженимся и будем счастливо жить?
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еще анекдот!