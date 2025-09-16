Двое жителей Владимирской области предстанут перед судом за незаконное хранение и перевозку оружия. Уголовное дело направлено в суд после расследования, начавшегося в январе этого года.

Двое жителей Владимирской области предстанут перед судом за незаконное хранение и перевозку оружия. Уголовное дело направлено в суд после расследования, начавшегося в январе этого года. Как установило следствие, 46-летний мужчина обнаружил в своем гараже переделанный карабин и патроны. Хотя он знал владельца оружия, вместо возврата договорился со своим 62-летним знакомым перевезти находку в лесной массив.