Сборная команда Владимирской области примет участие в финале Чемпионата высоких технологий, который пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде. Соревнования, посвященные национальной

Сборная команда Владимирской области примет участие в финале Чемпионата высоких технологий, который пройдет с 17 по 21 сентября в Великом Новгороде. Соревнования, посвященные национальной безопасности и передовым технологиям, соберут 144 лучших студентов колледжей и техникумов, а также старшеклассников со всей страны. Об этом сообщили в облправительстве. Соревнования охватят такие направления, как беспилотные системы, производство, медицина,