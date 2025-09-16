Во Владимире сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами приступили к капитальному ремонту пешеходного моста через реку Рпень. Им ежедневно пользуются сотни жителей,

Во Владимире сотрудники муниципального Центра управления городскими дорогами приступили к капитальному ремонту пешеходного моста через реку Рпень. Им ежедневно пользуются сотни жителей, которые направляются от дома №1 на улице Красносельской в сторону завода «Точмаш». Вместо привычного стука шагов по доскам сейчас здесь раздаются звуки рабочих инструментов — мост закрыт и огорожен. Игорь Ефремов, официальный представитель