Во Владимирской области сотрудники МЧС проверили пожарные водоемы в сельской местности. Сотрудники...

Во Владимирской области сотрудники МЧС проверили пожарные водоемы в сельской местности.Сотрудники МЧС сегодня проверили пожарные водоёмы Суздальского района. Сколько населенных пунктов не оборудованы водоисточниками и есть ли повод для тревоги, если начнётся пожар? разбирался Максим Калашников.- Негде воды в Суходоле взять. Вообще, вот кроме этого единственного пруда.В случае ЧП жители села Суходол могут не дождаться помощи, говорит Сергей Рябов. Водоём, предназначенный для забора воды, незамерзающей прорубью оборудован. Но подъезд к ней перекрыт высокими сугробами.Сергей Рябов, житель села Суходол:- У нас на село максимум 4 колодца. Центрального водопровода нет. Спасателям просто воду негде брать.За содержание наружных противопожарных водопровОдов и подъездных путей к ним отвечают органы местного самоуправления. Проверка водоёма в селе Суходол выявила недобросовестное исполнение должностных обязанностей, говорят огнеборцы. В качестве эксперимента они решили подобраться к воде. В итоге машина спасателей увязла в снегу.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Вот, пожалуйста, на примере данного водоисточника - автоцистерна не может подъехать к водоисточнику для забора воды. Соответственно, все остальные водоисточники удалены. Пожарные подразделения также находятся на большом расстоянии. Что может привести к развитию пожара и создать угрозу жизни и здоровью людей.С начала года в ходе тушения пожаров в 37 случаях спасатели не смогли забрать воду из водоёмов.Александр Жуков, начальник отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:- За нарушения к административной ответственности привлечено 7 юридических лиц. 39 должностных лиц и 1 гражданин. Дополнительно органам местного самоуправления объявлено 43 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.Согласно федеральному законодательству места для забора воды должны быть оборудованы площадками для установки пожарных машин. 12 на 12 метров. В Суздальском районе эти правила соблюдают в посёлке Садовый.Максим Калашников:- В среднем для тушения частного дома нужно 50 кубов воды. Пожарные машины вмещают от двух до шести. Этого хватает максимум на пять минут. Потом необходимо пополнить запас. Бесперебойная подача воды позволяет быстрее ликвидировать пожар.Нарушения в содержании водоисточников и подъездных путей к ним имеют 176 посёлков и деревень, говорят спасатели. Ещё 620 совсем не обеспечены противопожарным водоснабжением - это почти четверть от общего количества населенных пунктов региона. Случись там пожар - от деревень могут остаться только печные трубы. Водой только из пожарных машин крупное возгорание не потушить.Максим Калашников, Александр Голубев. Вести-Владимир.