Срок подготовки документации по контракту – до 1 ноября 2021 года, однако подрядчик нацелен сделать это до конца лета.

Стоимость реконструкции здания областного театра драмы, пострадавшего при пожаре, будет определена по итогам разработки научно-проектной документации. Первый этап этой работы завершён. Срок подготовки документации по контракту – до 1 ноября 2021 года, однако подрядчик нацелен сделать это до конца лета. Об этом сообщили Григорий Вишневский - временно исполняющий обязанности заместителя губернатора.Историко-культурная экспертиза эскизного проекта реконструкции уже проведена, в процессе разработки находятся специальные технические условия по пожарной безопасности. Отвечая на вопросы журналистов, Григорий Вишневский подчеркнул: «На сегодняшний день основная задача – не потерять ни одного зрителя. Спектакли театра – а это ведущее учреждение культуры региона – идут по графику на других площадках. Но мы должны как можно скорее выйти на стадию ремонтных работ, обеспечить их полное финансирование. Будет сделано всё, чтобы добиться этого в стопроцентном объёме».Напомним, что 29 июня 2020 года Причиной стало короткое замыкание во время электротехнических работ. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, были повреждены большой зал и главная сцена.На сегодняшний день расчищен зал. В том числе при помощи волонтёров. Важно, что всё здание удалось отстоять. Пламя не распространилось ни на цеха, ни на гримёрные. Сохранены все несущие конструкции. Уцелела и сама «театральная машина». Механизмы сцены. Многочисленные проверки показали: нарушений противопожарного режима театр не допускал. И после пожара владимирская драма признана потерпевшей стороной.