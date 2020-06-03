В отношении его матери возбудили уголовное дело
В Александровском районе Владимирской области от тяжелого истощения и кишечной инфекции умер 3-х месячный ребёнок. По информации прокуратуры, виной случившемуся послужило питание, которое мама давала младенцу.
6 мая ребёнка с серьёзными проблемами с пищеварением положили в Александровскую районную больницу. Оттуда 3-х месячного мальчика перевели в Областную детскую клиническую больницу во Владимире, где врачи в течение недели боролись за его жизнь, но 13 мая он скончался.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мать ребёнка кормила его питанием, не адаптированным для его возраста. Несмотря на ежедневное ухудшение состояния младенца, женщина в течение 1,5 месяцев не обращалась с ним в больницу и продолжала кормить обычной едой.
СледКом РФ по Владимирской области возбудил в отношении матери умершего ребёнка уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.