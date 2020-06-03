В отношении его матери возбудили уголовное дело

В Александровском районе Владимирской области от тяжелого истощения и кишечной инфекции умер 3-х месячный ребёнок. По информации прокуратуры, виной случившемуся послужило питание, которое мама давала младенцу.6 мая ребёнка с серьёзными проблемами с пищеварением положили в Александровскую районную больницу. Оттуда 3-х месячного мальчика перевели в Областную детскую клиническую больницу во Владимире, где врачи в течение недели боролись за его жизнь, но 13 мая он скончался.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что мать ребёнка кормила его питанием, не адаптированным для его возраста. Несмотря на ежедневное ухудшение состояния младенца, женщина в течение 1,5 месяцев не обращалась с ним в больницу и продолжала кормить обычной едой.СледКом РФ по Владимирской области возбудил в отношении матери умершего ребёнка уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.