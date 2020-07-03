Во Владимирской области стартовал ЕГЭ. 3 июля первый день сдачи экзаменов. Сегодня более 1,5 тысяч выпускников области сдавали ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. Как отмечают в

Во Владимирской области стартовал ЕГЭ. 3 июля первый день сдачи экзаменов. Сегодня более 1,5 тысяч выпускников области сдавали ЕГЭ по географии, литературе, информатике и ИКТ. Как отмечают в Белом доме, для проведения данных экзаменов в области открыто 32 пункта. Все они оснащены необходимыми средствами защиты: бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептиками, рециркуляторами для обеззараживания воздуха, а