Школьникам Собинского района напомнили о правилах безопасности при пересечении проезжей части и езде на двухколесном транспорте.

В регионе продолжаются мероприятия в рамках социальной кампании «Твой ход, пешеход!». Накануне увлекательное тематическое занятие участники мероприятий провели для школьников Собинского района.Ребятам представилась возможность позаниматься на специальном тренажере, обучающем безопасному пересечению многополосной дороги. Также мальчишкам и девчонкам напомнили о правилах, соблюдение которых поможет избежать опасных ситуаций на дорогах.В ходе встречи сотрудники полиции напомнили о пользе применения световозвращающих элементов.В завершение мероприятия всем участникам пожелали безопасно провести последний месяц летних каникул.