Школьникам Собинского района напомнили о правилах безопасности при пересечении проезжей части и езде на двухколесном транспорте.
В регионе продолжаются мероприятия в рамках социальной кампании «Твой ход, пешеход!». Накануне увлекательное тематическое занятие участники мероприятий провели для школьников Собинского района.
Ребятам представилась возможность позаниматься на специальном тренажере, обучающем безопасному пересечению многополосной дороги. Также мальчишкам и девчонкам напомнили о правилах, соблюдение которых поможет избежать опасных ситуаций на дорогах.
В ходе встречи сотрудники полиции напомнили о пользе применения световозвращающих элементов.
В завершение мероприятия всем участникам пожелали безопасно провести последний месяц летних каникул.