Ветеран черно-белых снова в стане команды, но не в качестве игрока. Иван Каратыгин спустя несколько лет вернулся в родной клуб “Торпедо”. Известный защитник владимирской команды теперь

Ветеран черно-белых снова в стане команды, но не в качестве игрока. Иван Каратыгин спустя несколько лет вернулся в родной клуб “Торпедо”. Известный защитник владимирской команды теперь занял должность заместителя директора команды по спортивной работе. Иван Александрович Каратыгин родился 1982 году. Он воспитанник владимирского футбола. С перерывами выступал за «Торпедо» в 1999 – 2018 годах. Также