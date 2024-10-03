Семья владимирского военнослужащего регионального Управления Росгвардии приняла участие в...

Семья владимирского военнослужащего регионального Управления Росгвардии приняла участие в торжественном приеме в МосквеСемья владимирского военнослужащего регионального Управления Росгвардии - старшего прапорщика Владимира Долгова - приняла участие в торжественном приеме в Москве. Мероприятие, приуроченное к Году семьи, проводили совместно - Росгвардия и центр "Победоносец".Почетными гостями церемонии стали пять многодетных семей военнослужащих, сотрудников войск нацгвардии, принимавших участие в специальной военной операции.Приглашения получили супруги из Владимира, Самары, Балашихи, Пскова и Мелитополя. Родители воспитывают от пяти до семи детей.У Долговых - пятеро сыновей, и все они, когда вырастут, хотят пойти по стопам отца и стать защитниками Родины.Алексей Воробьев, заместитель директора Росгвардии:- Спасибо всем вам за вклад в воспитание будущих поколений нашей страны, истинный патриотизм и веру в лучшее.Владимир и Марина Долговы, многодетные родители:- Мы росли в многодетных семьях, и отставать нельзя ни в коей мере, защитники Отечества стране всегда нужны. Все наши дети хотят быть, как папа.