В Суздале стартовал Стекольный форум Его участниками стали российские производители и...

В Суздале стартовал Стекольный форумЕго участниками стали российские производители и представители других стран.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы поставили для себя цель - сконцентрировать усилия Правительства, сконцентрировать ресурсы, которые мы можем задействовать - региональные. С привлечением федеральных. Для того, чтобы придать новый импульс стекольной отрасли внутри нашего региона. Ну, естественно, это должно оказать существенные эффекты на отрасль, в целом, в стране. И мы рады, что здесь присутствуют представители компаний из Китайской Народной Республики, Индии, Турции.Как отметил глава региона Александр Авдеев, стекольная промышленность - одна из базовых для Владимирской области - это 4% от общего производства. Девять из десяти стаканов в стране выпускают в 33 регионе. Также половину ленты и пряжи из стекловолокна и шестую часть стеклянных бутылок.За последние три года в стекольную отрасль области было инвестировано более 8 миллиардов рублей. Рост производства в этом году составил 12%. В регионе в настоящий момент создается стекольный кластер.В планах - организация линий по производству огнеупорного кирпича, стеклотары, элементов солнечных батарей. На базе Гусевского стекольного колледжа в этом году запущен образовательно-производственный центр. Борьба с кадровым дефицитом в отрасли стала одной главных тем обсуждения.Татьяна Винниченко, руководитель отдела маркетинга компании по производству посуды:- Проблемы общие по отрасли, это, конечно, кадровые вопросы - нехватка кадров ощущается, в том числе, и в стекольной отрасли. Также, как и во всех отраслях. Специалисты среднего звена, узконаправленные специалисты, сейчас новые вопросы - это экологические. Это расширенная ответственность производителей, поэтому мы рассчитываем на плодотворную работу.Наталья Невская, организатор Стекольного форума, основатель специализированной отраслевой компании "СтеклоКонсалтинг":- Данная площадка, которая организована, как новые возможности - это шаг к пути решения. Сейчас будет такая перезагрузка для того, чтобы мы сплотились и решали общие проблемы. Как известно, история нас учит, для того, чтобы мы объединились для решения общих задач, которые объединяют отрасли. Это кадровые вопросы, это производственные задачи, потому что вопросы технологического суверенитета поставлены Владимиром Владимировичем Путиным.