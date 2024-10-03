Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном адвокатом, завершено. Напомним, он обманул своего клиента и похитил 3 миллиона рублей совместно с

Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном адвокатом, завершено. Напомним, он обманул своего клиента и похитил 3 миллиона рублей совместно с адвокатом из Мурома. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома и прокуратуры области. Напомним, обоим мужчинам по 28 лет. В июле муромский адвокат предложил владимирскому коллеге защищать интересы их общего знакомого, которого