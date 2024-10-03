Вокруг кленов появятся ярко-желтые спиреи «Голдфлейм», еще территорию украсят сирень «Красавица Москвы», символизирующая юность и пузыреплодник «Ред Барон».

Молодежный сквер у дома №50 по улице Большая Нижегородская в Владимире будет обновлен: в рамках озеленения планируется высадить клены вдоль откосов. Об этом сообщили в мэрии 3 октября.Проект предполагает использование креативных посадок и фитопластики для создания рельефа. Вокруг кленов появятся ярко-желтые спиреи «Голдфлейм», еще территорию украсят сирень «Красавица Москвы», символизирующая юность и пузыреплодник «Ред Барон». Преображение зоны отдыха закончат весной 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что