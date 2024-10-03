5 двоен появилось на свет во Владимирской области за сентябрь. Всего за прошедший месяц родились 654 детей – 331 мальчик и 324 девочки. Статистикой поделились в пресс-службе министерства

5 двоен появилось на свет во Владимирской области за сентябрь. Всего за прошедший месяц родились 654 детей – 331 мальчик и 324 девочки. Статистикой поделились в пресс-службе министерства деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. 233 детей родились во Владимире, 391 – в роддомах районов области. Мальчиков чаще всего называли Александр, Михаил, Артем, а девочек