Звонки от незнакомцев: зачем они прозванивают и мгновенно сбрасывают? Проблема молчаливых звонков...

Звонки от незнакомцев: зачем они прозванивают и мгновенно сбрасывают?Проблема молчаливых звонков или звонков-призраков существует уже не один год и доставляет массу беспокойства. В зависимости от различных факторов, в день можно получать до сотни таких вызовов. В издании «Российская газета» рассказали, для чего незнакомцы прозванивают наши номера, а потом сбрасывают.Непрошеные звонки бывают двух типов - когда вы можете взять трубку и ответить, и когда не успеваете и никогда не сможете ответить на такой звонок, потому что он длится секунду-две.Представьте, вам поступает звонок, который длится лишь долю секунды, и вы не успеваете ответить. Этот "звонок" мгновенно завершается нажатием кнопки "Отбой" со стороны вызывающего. Обычно такие короткие вызовы направлены на то, чтобы побудить абонента перезвонить. Мошенники и спамеры рассчитывают, что любопытный человек вернет звонок, что подтвердит активность номера и его возможность на контакт. Это фактически помогает им собирать и актуализировать базы телефонных номеров. Эти базы затем продаются тем, кто занимается спамом – отправляет SMS или совершает звонки. Часто такие данные используются и для спама в мессенджерах, так как многие люди активно ими пользуются. Нет смысла перезванивать на такие номера, так как вы вряд ли получите ответ, а сам номер может никому не принадлежать.Почему вы отвечаете, а в ответ - тишина?Ситуация с вызовами, которые длятся всего несколько секунд и заканчиваются тишиной, тоже непроста. SIM-карта может находиться в Wi-Fi-роутере, камере, шлагбауме или другом устройстве из категории "Интернет вещей", поэтому ответить на такой звонок никто не сможет. Для рекламы или мошенничества такие номера бесполезны — они лишь тратят время. Если вы успели произнести "да" или "алло", система зафиксирует, что трубку взял живой человек, и этот номер попадет в более ценную базу.Сложнее ситуация, когда вы пытаетесь перезвонить и выясняете, что номер больше не обслуживается. Это может указывать на то, что номер уже заблокирован операторами, но система обзвона все еще продолжает совершать вызовы на него.Надо ли, сняв трубку, говорить "да"?Еще более детальная информация касается обзвонов с использованием систем распознавания речи, которые могут по вашему "алло" попытаться определить ваш пол или возраст. Это позволит лучше сегментировать базу, делая ее более ценной для спамеров. В результате звонки будут нацелены на товары или услуги для мужчин, женщин или, например, для пожилых людей.Наилучший уровень прозвона подразумевает сбор биометрической информации, в частности, образцов голоса. Здесь цель — получить от абонента ответ "да", что часто используется для ответов на звонки. Такие действия абсолютно незаконны.В этом случае голос абонента может быть записан и использован для мошенничества, особенно поскольку всё больше операций можно подтвердить голосом, а не вводом паролей. Поэтому рекомендуется при звонках с незнакомых номеров отвечать словами "алло" или "слушаю", и, убедившись, что звонок не требуется, сразу прерывать разговор.А если в трубке начинает играть музыка?Совсем неприятная ситуация – это звонок, после которого начинает звучать музыка, как будто вы попали в электронную очередь. Так и есть на самом деле. Многие сервисы применяют технологию виртуальных АТС, которая позволяет автоматически прозванивать базу данных, и только после ответа живого человека, переводить на оператора. Разумеется, пока идет обзвон, оператор занят общением с другими клиентами, и вам предлагают подождать.Разработчики таких систем утверждают, что это "необычным образом увеличивает эффективность работы кол-центров". Однако абоненты только получают дополнительные неудобства.Что делать? Популярный совет «не отвечать на звонки с незнакомых номеров» кажется простым, но бесполезным. Каждый день нам звонят службы доставки, курьеры, различные магазины и сервисы. Мы получаем уведомления от банков и коды двухфакторной авторизации, которые также часто передаются голосом. Более эффективным является использование сервисов для определения номера. Они основываются на данных компаний по информационной безопасности и дополняются пользовательской информацией, что позволяет поддерживать актуальность данных.Кроме этого, будет полезно сохранить в телефонной книге смартфона внешние номера различных популярных сервисов. Это значительно уменьшит количество звонков с неизвестных номеров, а оставшиеся помогут распознать определители номера. Не стоит лениться – если вы получили такой звонок, потратьте несколько секунд, чтобы добавить номер в базу нежелательных вызовов. Это поможет вам и другим абонентам.Когда найдут управу на спам-обзвоны?Минцифры планирует внести законопроект о запрете массовых спам-звонков на осеннюю сессию Госдумы. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в августе. Ранее, выступая в апреле 2024 года на конференции "Телеком будущего", он анонсировал данную инициативу."Мы планируем законопроект, запрещающий рекламные обзвоны, особенно если они проводятся роботами", - сообщил министр, обратив внимание, что помимо раздражения от голосовых звонков абонентов также беспокоят рассылки спама и мошенничество в мессенджерах. В тот момент санкция за нарушение еще не была определена,"Думаю, операторы просто не будут пропускать такие звонки. Сейчас главное - ввести запрет, потом будем думать над ответственностью", - сказал Шадаев.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений