Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину диагностировали коронавирус, передает . В пресс-службе губернатора добавили, что лечение тот проходит амбулаторно. Ранее стало известно о . СМИ ..

Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину диагностировали коронавирус, передает . В пресс-службе губернатора добавили, что лечение тот проходит амбулаторно.Ранее стало известно о . СМИ сообщали, что медицинская помощь потребовалась ему после обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что в больницу Олег Хорохордин загремел из-за злоупотребления алкоголем. Представители губернатора эти данные опровергли.