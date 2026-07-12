Дожди, грозы и усиление ветра прогнозируют 12 июля на протяжении всего дня.

Экстренное сообщение об ухудшении погоды во Владимирской области пришло от регионального МЧС России. 12 июля во Владимире и области ожидается гроза с дождём, местами сильный дождь, ливень, град, усиление ветра порывами 15-17 метров в секунду.Такая погода усиливает риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Например, увеличения ДТП из-за плохой видимости на дорогах, аварий на объектах энергоснабжения и так далее.Спасатели просят владимирцев быть осторожными на дорогах и не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Дома лучше закрывать окна.Единый номер вызова экстренных служб - «112». Звонки принимаются круглосуточно.Напомним, ранее во Владимирскую область пришёл