Мероприятие перенесли на 19 июля.

Кулинарный фестиваль «Вкусная Россия» (0+) отменён во Владимире из-за крайне неблагоприятного прогноза погоды. Мероприятие должно было начаться в полдень 12 июля в парке «Добросельский». Его перенесли на воскресенье 19 июля. Об этом сообщает администрация города Владимира.Ожидалось, что на кулинарном фестивале гости смогут бесплатно попробовать четыре блюда из разных регионов России и стать участниками весёлых активностей.Готовить на мероприятии должны были повара и кондитеры Владимирской ассоциации кулинаров.Напомним, владимирцев экстренно