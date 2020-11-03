Уникальный архитектурный комплекс Воронцовых в селе Андреевском попал в десятку тех, кому помогут найти инвесторов.

У усадьбы Владимирской области появилась надежда на возрождение. Уникальный архитектурный комплекс Воронцовых в селе Андреевском попал в десятку тех, кому помогут найти инвесторов. В чем уникальность усадьбы, какая работа над ней предстоит и много ли шансов на спасение разрушающегося объекта, в репортаже Любови Истратовой.Усадьба Воронцовых-Дашковых - уникальный дворцово-парковый ансамбль, родовая вотчина графов Воронцовых, построенная в лучших традициях классицизма 18 века. Архитектурный комплекс расположен в селе Андреевском Петушинского района. Земельный участок занимает огромную площадь - почти 90 тысяч квадратных метров. Масштаб и состояние объекта - первое, что пугает инвесторов.Алла Алексеева, директор "Государственного центра по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия":- Комплекс-ансамбль Воронцовых-Дашковых включает на сегодняшний день 9 объектов. Это два объекта культурного наследия - дворец, в котором мы находимся, и школа-общежитие, находящаяся рядом. И 6 объектов гражданского назначения. Все, что возможно, мы делали силами областного бюджета. Вместе с тем мы занимались активно и областная администрация Петушинского района, и госцентр поисками инвесторов. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока результатов мы не имеем.Центральное место усадьбы Воронцовых отведено каменному дворцу. Когда-то эта двухэтажная постройка площадью более 5-ти тысяч квадратных метров совмещала в себе богато обставленные гостиные, приемные залы, столовые, жилые комнаты и кабинеты графа и его семьи. Рядом - каменная усадебная церковь имени святого апостола Андрея Первозванного и множество других архитектурных элементов, которые, к сожалению, давно пришли в упадок. Единственная надежда - федеральный проект по "Возрождению исторических усадьб", в который посчастливилось попасть архитектурному комплексу Воронцовых.Алиса Бирюкова, директор Департамента культуры:- Процесс её возрождения - это очень нелегкая тема, требующая больших затрат и поэтому, когда появился федеральный проект, естественно, сразу же появилась мысль попытаться включить в него эту усадьбу. Этот проект предполагает прежде всего не какие-то финансово-юридические отношения с инвесторами. Инвесторов ещё нужно найти. Этот проект подразумевает подготовку этой усадьбы для полноценного взаимодействия с инвесторами.С 2013 года архитектурный ансамбль передан в "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культурного наследия". Перед этим в комплексе размещался детский санаторий "Болдино".Любовь Истратова:- Масштабы усадьбы поражают. Когда-то здесь играл свои пьесы знаменитый театр Воронцовых. На этой сцене, возможно, выступали Радищев и Пушкин. Последнее веселье, которое видел этот актовый зал было совсем недавно в 2013 году - Новый Год детского санатория. это было совсем недавно - в 2013 году. И возможно когда-нибудь благодаря нацпроекту здесь ещё будет празднично.Нацпроект для усадьбы Воронцовых - это шанс найти себе новое применение, а главное - сохраниться. Благодаря совместным усилиям для объекта разработают документальную базу, в частности инвест-паспорт. Это поможет облегчить взаимодействие государственно-частного партнерства. Инвесторов же не должны оставить равнодушными в первую очередь уникальная история места, а также близкое расположение - 9 километров от федеральной трассы, - и удобная логистика архитектурного комплекса. Но есть и ещё одно "но", пугающее инвесторов. До сих пор не определен отвод земельного участка. Более 8 гектаров земли не закреплены за ансамблем. Что ждет усадьбу в будущем, остается только гадать.Алиса Бирюкова, директор Департамента культуры:- Мы прекрасно понимаем, что и в Европе есть обширная практика создания туристических объектов, в том числе отелей или гостиниц в подобных исторических усадьбах, но на наш взгляд на сегодняшнем этапе, чтобы не потерять эту усадьбу очень важно начать ею заниматься и найти ей то применение, которое прежде всего позволит сохранить архитектурный облик этой усадьбы.Конечную сумму, которая потребуется на реконструкцию, посчитать невозможно. Для начала важно понять будущее функциональное назначение здания. Пусть то гостинница или музей...- главное сейчас спасти усадьбу Воронцовых-Дашковых от разрушения.Любовь Истратова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.