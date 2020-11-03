В этот день, ровно 150 лет назад, 3 ноября 1870 года, во Владимире была открыта земская женская гимназия. Она появилась по инициативе губернского земства и содержалась на его средства.

В этот день, ровно 150 лет назад, 3 ноября 1870 года, во Владимире была открыта земская женская гимназия. Она появилась по инициативе губернского земства и содержалась на его средства.Учебное заведение занимало здание возле Золотых ворот, которое ранее принадлежало владимирскому дворянству. В первые годы в гимназии было 4 класса. Позже, согласно плану гимназий Министерства народного просвещения, классов стало 9. Подготовительный, семь основных и восьмой дополнительный. В нём учениц готовили к педагогической деятельности. В 1887-ом, к примеру, гимназию посещало 316 человек, а на рубеже 20-ого века- уже 540. При гимназии существовал и пансион.Среди знаменитых выпускниц владимирской женской гимназии- революционный деятель Ольга ВаренцОва и ярчайшая представительница русского авангарда - художник Ольга Розанова. В 1918 году гимназию преобразовали в советскую трудовую школу. Сейчас в историческом здании находится владимирская средняя школа1.