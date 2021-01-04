В Собинке на пожаре погиб мужчина. ЧП произошло в районе 8 часов вечера 3 января. В Собинке на улице Молодёжная загорелся гараж. На место прибыли спасатели. Огнеборцы ликвидировали возгорание

В Собинке на пожаре погиб мужчина. ЧП произошло в районе 8 часов вечера 3 января. В Собинке на улице Молодёжная загорелся гараж. На место прибыли спасатели. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 15 кв.м. Судя по всему, гараж выгорел полностью. На пожаре обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается, сообщают в МЧС. Тушили пожар 15 человек и