В лидерах, по-прежнему, Владимир - 52 заболевших.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на 4 января во Владимирской области выявлено ещё 173 новых случая заражения коронавирусом.Из них - 52 во Владимире, 15 новых пациентов зарегистрировано в Гусь-Хрустальном, по 14 - в Муромском и в Вязниковском районах. Ещё 13 инфицированных прибавилось в Ковровском, 12 - в Юрьев-Польском, 10 - в Александровском, 9 - в Киржачском, 8 - в Петушинском, 6 - в Кольчугинском районах. По 5 заразившихся диагностировано в Суздальском и Камешковском районах, по 3 - в Собинском и Меленковском, по 2 в Селивановском районе и Радужном.