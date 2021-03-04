В Судогде сбытом героина занимались муж с женой. Их признали виновными в незаконном оборе наркотиков организованной преступной группой. Как установил суд, супруги в составе ОПГ с 2018-го года

В Судогде сбытом героина занимались муж с женой. Их признали виновными в незаконном оборе наркотиков организованной преступной группой. Как установил суд, супруги в составе ОПГ с 2018-го года по 2020-й сбывали на территории области крупные и особо крупные партии героина. Парой руководил некий организатор ОПГ из Таджикистана, которого пока следователи установить не смогли. Созданная им