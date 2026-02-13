Анекдот про логику.
Сидит заяц в лесу, книжку читает, подходит к нему кабан и спрашивает:
- Чё делаешь?
- Книжку читаю.
- О чём?
- Про логику.
- А как это?
- Ну смотри. Вот ты куришь?
- Да
- Значит пьёш. Раз пьёш, значит со свиньями спишь. Раз со свиньями спишь, значит, у тебя стоит.
- Ну, заяц, ты крут... Дай мне, я почитаю.
Ну, дал заяц книжку кабану.
Сидит кабан книжку читает, подходит к нему лось.
- Что делаешь, кабан?
- Да вот. книжку читаю.
- О чём?
- Про логику.
- А как это?
- Ну смотри. Ты куришь?
- Нет
- ???Нуууу... значит не стоит... :)
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