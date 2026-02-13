За минувшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали 7 пожаров: 4 – в Муроме и по одному в Суздале, Суздальском районе и Покровском округе. В муромской деревне Бердищево на пожаре в

За минувшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали 7 пожаров: 4 – в Муроме и по одному в Суздале, Суздальском районе и Покровском округе. В муромской деревне Бердищево на пожаре в частном доме погибла 93-летняя женщина. Сообщение о возгорании по адресу улица Зелёная, 3 поступило сотрудникам МЧС 12 февраля в 12.40. Огонь распространился на площади 96