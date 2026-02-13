В городе Струнино Александровского района частично обрушилась кровля над вторым подъездом многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в доме №10 в квартале Дубки. По информации

В городе Струнино Александровского района частично обрушилась кровля над вторым подъездом многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в доме №10 в квартале Дубки. По информации региональной прокуратуры, крыша не выдержала тяжести скопившихся снежных масс. Разрушение произошло частично, но точные масштабы повреждений пока уточняются. К ликвидации последствий уже приступила управляющая компания «УК Благовест», которая обслуживает этот дом.