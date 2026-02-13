Бурный судебный процесс по делу об ограблении банка. Председатель жюри присяжных зачитывает решение:
- Мы, присяжные заседатели, единогласно решили, что обвиняемый НЕВИНОВЕН по всем четырем статьям обвинения в ограблении банка.
Родственники и друзья подсудимого бросаются поздравлять его с победой, а адвокат говорит ему:
- Ну, вот видишь! А ты боялся загудеть за решетку до конца своих дней.
Подсудимый смотрит одуревшими глазами и тихонечко спрашивает:
- Невиновен? Так мне что... и деньги теперь не надо банку отдавать?
еще анекдот!