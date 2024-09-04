Создатели экзотариума отметили, что ущерб оказался «сравнительно небольшим».

2 сентября во Владимире произошел пожар, в результате которого пострадали помещения экзотариума. Животные и змеи остались невредимыми, однако организаторам требуется помощь для восстановления порядка.Создатели экзотариума отметили, что ущерб оказался «сравнительно небольшим». В огне сгорела котельная, выбиты три окна, и требуется срочный ремонт до наступления холодов. Пострадала кладовка с ультрафиолетовыми лампами, контейнерами для змей и другими необходимыми принадлежностями. Необходима замена двери, а также очистка коридора и экспозиций от копоти. Для этого нужны время, силы и средства.Организаторы призывают всех желающих помочь с генеральной уборкой и смыванием копоти. В ближайшие дни будет объявлена дата и количество людей, необходимое для комфортной работы. В завершение планируется рассказ о животных и чаепитие.