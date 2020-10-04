К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании в многоквартирном доме по адресу г. Владимир, ул. Труда, 21.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Установлено, что происходит горение двух дверей, ведущих к запасному выходу на первом этаже, и внутренней отделки.Из-за сильного задымления в подъезде сотрудниками МЧС России было принято решение о незамедлительном спасении и эвакуации людей. При обходе квартир 5 человек были спасены с использованием спасустройств, подключённых к дыхательным аппаратам пожарных, ещё 10 эвакуированы.Пожар оперативно ликвидирован на площади 5 кв.м., погибших и пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС России. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек.( Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области)