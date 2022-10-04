Синоптики прогнозируют похолодание во Владимирской области к концу месяца. Температура опустится до минус двух градусов. В этот период возможно пойдёт первый снег.

прогнозируют похолодание во Владимирской области к концу месяца. В последние дни октября температура может опуститься до минус двух градусов. В этот период возможно выпадет первый снег.Начало месяца будет достаточно тёплым. Столбики термометров покажут около 15 градусов выше ноля. При этом высока вероятность осадков. С середины октября начнётся постепенное похолодание. Воздух прогреется лишь до 7-10 градусов.