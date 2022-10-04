Судогодским районным судом Владимирской области вынесен приговор за управление автомобилем лицом,...

Судогодским районным судом Владимирской области вынесен приговор за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.17 апреля мужчина, имеющий судимость и находясь в состоянии опьянения, снова сел за руль собственного автомобиля «MITSUBISHI LANCER». У дома №5 по Муромскому шоссе его преступные действия были пресечены сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому району, которые отстранили водителя от управления транспортным средством.В ходе освидетельствования установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила допустимые показания более чем в 3 раза, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Принимая во внимание, что предыдущее наказание не достигло целей исправления, государственный обвинитель ориентировал суд на необходимость назначения наказания в виде лишения свободы.Согласившись с такой позицией, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.Фото https://www.pxfuel.com/