Уже завтра, 6 января, в течение суток во Владимире и области ожидается ясная погода; ночью...

Уже завтра, 6 января, в течение суток во Владимире и области ожидается ясная погода; ночью -28..30°, днем -22..24°, ветер северо-западный, умеренный. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.Фото Ирины Стеч