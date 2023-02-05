Во Владимирской области на смену новогодним елкам появится аллея масленичных чучел. В Суздале на...

Во Владимирской области на смену новогодним елкам появится аллея масленичных чучел. В Суздале на улице Кремлевская появится традиционная аллея Масленицы. В этом году праздник пройдет с 20 по 26 февраля.Администрация города предоставит участникам деревянные конструкции, которые послужат основанием для фигуры Масленицы. Главное условие организаторов, чтобы чучела были креативными и оригинальными, но при этом сделанными в исконно русском стиле и с суздальским колоритом.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 февраля.По завершению праздника чучела Масленицы сжигать не будут.Фото Правительства Владимирской области