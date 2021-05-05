Где можно получить ленточку, как лучше носить, - в репортаже Любови Истратовой.

Во Владимире продолжается акция "Георгиевская ленточка". До 8 мая волонтеры раздадут 3 тысячи победоносных символов. Где можно получить ленточку, как лучше носить, - в репортаже Любови Истратовой.Символ гордости и памяти! 9 мая уже невозможно представить без Георгиевской ленты.Артем Спесивцев, активист регионального отделения «Молодой гвардии»: «Лента - это символ, это память о павших бойцах, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Люди, конечно же, относятся положительно. Многие рады, что к ним подходят».Ежегодно "Молодая гвардия" совместно с активистами общественного движения "Волонтеры Победы" проводит акцию "Георгиевская ленточка". Она началась ещё в апреле и будет проходить ежедневно до 8 мая, чтобы в День Победы каждый мог взять её с собой.- А можно узнать у вас, как вы используете ленточку? Куда вы её одеваете?- Я её в машину свою буду привязывать, на машину на зеркало.- На грудь нацеплю себе и ребёнку.- Мы обязательно её привяжем на одежду в знак памяти.Это не атрибут сувенирной рекламы, напоминают волонтеры. Некоторые ошибочно думают, что георгиевскую ленточку можно прицепить куда угодно, пока она не придёт в негодность. Однако, это можно расценить как неуважение к тем, кто ценой жизни завоевал Великую Победу.Татьяна Буянова, региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» по Владимирской области: «Её цвета, черный и оранжевый, означают порох и пламя, которые символизируют доблесть славу. Когда мы подходим к людям и раздаем ленты, мы рассказываем о том, как её надевать и как стоит её носить. Ленту необходимо сложить в бантик и носить её на груди или на плече. Мы также рассказываем о том, что не допускается ношение ленты на аксессуарах, на животных, на автомобилях и на велосипедах».Есть десятки способов необычно и красиво завязать Георгиевскую ленту на груди: в форме петли, крест на крест, бантиком, цветком... Получить этот значимый для каждого символ владимирцы могут на 4-х главных площадях: Победы, Ленина, Соборной и Театральной.Любовь Истратова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»