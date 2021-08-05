Власти ждут результатов экспертизы.

В Коврове судьбу сгоревшего 3 августа дома на Социалистической решит экспертиза. Пострадавшее здание является объектом культурного наследия, памятником архитектуры регионального значения. Общая площадь строения составляет почти 2600 квадратных метров.По предварительным данным, в расселении . Из них 40, в том числе восемь детей, размещены в гостинице «Ковров».«Они обеспечены продуктами, предметами первой необходимости, одеждой, организовано трёхразовое питание», - пояснили в Белом доме.Проводится обследование помещений с участием жителей комнат. На базе ДК имени Дегтярёва развёрнут пункт психологической поддержки пострадавших.Ковровская мэрия ведёт поиск маневренного фонда для предоставления погорельцам.«На 4 августа поступили восемь заявлений о предоставлении временного жилья. Готовятся списки для выдачи пособий в размере 10796 рублей», - пояснили в обладминистрации.Все дальнейшие решения будут приниматься после заключения экспертов, которое будет готово в течение трёх рабочих дней.