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"События недели": во владимирских автобусах заработали валидаторы нового образца. Как будут выявлять не оплативших проезд?Пирамида Иоффе. Известное во Владимире агентство недвижимости обвиняют в крупном мошенничестве. Что рассказывают потерпевшие?Новая поликлиника в Собинке. На каком этапе строительство, и какие специалисты будут там работать? На месте побывали представители областного правительства.Билеты не выдают. Во владимирских автобусах заработали валидаторы нового образца. Как будут выявлять не оплативших проезд?Древний Суздаль. Последние приготовления перед официальным празднованием тысячелетия. На каком этапе строительные работы у Суздальского Кремля?Великое имя в истории России. В регионе снимают историческую драму "Князь Андрей". Репортаж со съемочной площадки.В Клязьминско-Лухском заказнике посчитали краснокнижных птиц. Насколько успешно прошло гнездование? Кадры кольцевания сов-сплюшек.