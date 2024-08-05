В центре внимания – развитие авто- и гастротуризма. Во Владимире состоялось годовое Общее собрание членов Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. Главная задача его

В центре внимания – развитие авто- и гастротуризма. Во Владимире состоялось годовое Общее собрание членов Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца. Главная задача его участников – продвижение и развитие туристической отрасли. От имени главы города Владимира участников собрания приветствовал замглавы горадминистрации Илья Букалов. Он рассказал, что в планах властей сделать Центральный рынок Владимира