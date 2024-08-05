Владимирские правоохранители организовали процессуальную проверку по публикации в соцсетях сообщения о хулиганских действиях мужчины в одном из кафе областной столицы.

Владимирские правоохранители организовали процессуальную проверку по публикации в соцсетях сообщения о хулиганских действиях мужчины в одном из кафе областной столицы. Об этом 4 августа рассказала СУ СКР по региону.Предварительно установлено, что в городском заведении общепита гражданин грубо нарушил общественный порядок. Мужчина применил насилие и угрожал посетителям кафе, а также стукнул женщину по голове.«В настоящее время следователем следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.