Губернатор прокомментировал ход строительства объектов в регионе. В ходе проведения пресс-конференции 27 августа представитель одного из изданий решил задать вопрос о незавершенных

Губернатор прокомментировал ход строительства объектов в регионе. В ходе проведения пресс-конференции 27 августа представитель одного из изданий решил задать вопрос о незавершенных стройках на территории области. При этом журналист использовал выражение «эпидемия недостроев». Журналист общается с губернатором Журналист: Это уже расхожее выражение. Александр Авдеев, губернатор: Откуда вы это прочитали? Журналист: В смысле? Александр Авдеев, губернатор: