Первая свалка расположена на въезде в село Зиновьево Раздольевского поселения.

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами и обнаружила две несанкционированные свалки в Кольчугинском районе. Первая свалка расположена на въезде в село Зиновьево Раздольевского поселения и занимает площадь свыше 1000 квадратных метров. На этом участке накапливаются строительные и коммунальные отходы, а также растительные и порубочные остатки. Вторая свалка находится в поселке Бавлены вдоль дороги, ведущей к деревне Семендюково.Местные органы самоуправления не оформили необходимую разрешительную документацию для использования земельных участков под свалки и не обеспечили надлежащий контроль за этими территориями. Прокуратура подала в суд иски о ликвидации свалок, поскольку местные власти не предприняли никаких мер для их очистки. Устранение выявленных нарушений находится под контролем надзорного ведомства.