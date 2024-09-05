Публиковал в соцсетях сообщения об СВО и попал под уголовное дело. 24-летнего жителя Коврова задержали сотрудники ФСБ. Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Как объяснили оперативники, под

Публиковал в соцсетях сообщения об СВО и попал под уголовное дело. 24-летнего жителя Коврова задержали сотрудники ФСБ. Парню грозит до 10 лет лишения свободы. Как объяснили оперативники, под видом достоверных сообщений фигурант распространял ложную информацию о Вооруженных Силах Российской Федерации. Из пресс-релиза УФСБ области По версии следствия, фигурант, действуя по мотиву ненависти и вражды в