Днем температура воздуха поднимется до 24 градусов выше нуля.

В этот четверг, 5 сентября, жителей Владимирской области ожидает солнечная погода с переменной облачностью и без осадков. По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферное давление будет способствовать приятным прогулкам на свежем воздухе.Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до 24 градусов выше нуля, а ночью опустится до 4-9 градусов.