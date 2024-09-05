В ЦРб Красной Горбатки отремонтируют неисправные противопожарные водопроводы после удовлетворенного судом иска прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, дело в том,

В ЦРб Красной Горбатки отремонтируют неисправные противопожарные водопроводы после удовлетворенного судом иска прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, дело в том, что внутренний и внешний противопожарный водопроводы неисправны – давление воды понижено. В случае пожара неполадка может помешать своевременно потушить огонь. Главврач получал представление, но это не побудило его решить проблему. Тогда прокурор